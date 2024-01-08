На Белорусской улице в доме образовался бассейн из-за размыва пожарных кранов

В Красногвардейском районе Петербурга на Белорусской улице из-за размыва пожарных кранов затопило одну из парадных, об этом 8 января пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел утром в понедельник, 8 января. По словам очевидцев, до приезда аварийной службы жильцы дома самостоятельно вычерпывали воду. Однако вода все равно стекала по стенам и лестницам на первый этаж, а оттуда во двор.

Сейчас на месте работает аварийная служба.

"Фонтанка.ру" направила запрос ЖКС № 2 Красногвардейского района с просьбой прокомментировать произошедшее.

Фото: unsplash.com