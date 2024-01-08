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Новости 14:25

"Петрострой" обратился в суд с иском о признании "ЖКС № 1 Петроградского района" банкротом

фото ЗакС политика "Петрострой" обратился в суд с иском о признании "ЖКС № 1 Петроградского района" банкротом

В суд обратилось ООО "Петрострой" с заявлением о признании несостоятельной управляющую компанию ООО "ЖКС № 1 Петроградского района", об этом 8 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию в базе "Электронное правосудие".

Заявление было зарегистрировано 2 января. На данный момент решения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти нет.

Поводом для подачи заявления стало решение суда о взыскании с "ЖКС № 1 Петроградского района" 2,3 млн рублей в пользу "Петростроя". В 2022 году управляющая компания подписала два договора на очистку кровель домов от снега и наледи с "Петростроем". 

Однако "Петрострой" деньги за работу не получил. Тогда компания обратилась в суд с иском о взыскании 2,3 млн рублей.

Ранее уже начался банкротный процесс в отношении управляющей компании. Тогда в суд обратилась Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за задолженности в размере 15,3 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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