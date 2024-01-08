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Новости 15:32

Арестованному из-за голой вечеринки рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

фото ЗакС политика Арестованному из-за голой вечеринки рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Российского рэп-исполнителя Vacio отвезли в военкомат после окончания первого срока ареста, который он отбывал из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, об этом 7 января писал "Московский комсомолец" со ссылкой на члена ОНК Алексея Лобарева.

В воскресенье, 7 января, рэпера навестили правозащитники. Молодой человек рассказал, что после отбытия 15 суток ареста его отвезли в военкомат у станции метро "Белорусская" в Москве и вручили повестку на 9 января.

Однако потом Vacio отвезли обратно в отдел полиции, где разбирали другой случай, связанный с музыкантом. По словам исполнителя, кто-то сорвал с него "самодельные стринги", а рэпер обругал провокаторов. Это и стало поводом для второго ареста по статье о мелком хулиганстве. 

Правозащитники также отметили, что у рэпера уже получен военный билет, где сказано, что молодой человек не может проходить службу по состоянию здоровья.

Фото: ЗАКС.Ру


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