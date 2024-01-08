Пункты Петербурга приняли более 1,5 млн кубометров снега с начала сезона

С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли более 1,5 миллионов кубометров снега, об этом 8 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Самосвалы выполнили в общей сложности более 75 тысяч рейсов. В зиму 2022-2023 годов за аналогичный период снежные пункты приняли порядка 1,2 миллионов кубометров снега.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что к началу зимнего сезона "Водоканал Санкт-Петербурга" и профильные ведомства провели всю необходимую работу по подготовке пунктов и техники.

Утилизация производится на 11 снегоплавильных и на 7 снегоприемных пунктах. Все они работают в штатном режиме и принимают снег. Вывоз проводится постоянно.

Фото: ЗАКС.Ру