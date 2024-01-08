На трассе "Нева" произошло крупное ДТП с 30 машинами и четырьмя погибшими

На платной трассе М-11 "Нева" на участке в Новгородской области в сторону Москвы произошло массовое ДТП, в котором погибло четыре человека, об этом 8 января сообщили в пресс-службе УГИБДД в Новгородской области.

Инцидент произошел на 526 километре трассы. Там столкнулись 30 автомобилей: среди них и легковые, и грузовые машины.

Также в ГИБДД отметили, что в результате ДТП погибло четыре человека, среди них есть один несовершеннолетний. На данный момент количество пострадавших уточняются.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают причины произошедшего. Проезд в сторону Москвы по трассе закрыт, транспорт пущен на трассу М-10 "Россия".

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новгородской области