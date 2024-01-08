Мизулина готовит жалобу в ФНС на блогера Косенко после видео с швырянием младенца в сугроб

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратили внимание на видео блогера Сергея Косенко, где он бросает младенца в сугроб, об этом 8 января в своем Telegram-канале пишет Мизулина, а также "Фонтанка.ру".

Депутат Нина Останина пообещала обратиться в Следственный комитет с жалобой на блогера, а Екатерина Мизулина высказала возмущение по поводу ролика, а также напомнила, что у Косенко есть проблемы с налоговой инспекцией.

Сам Косенко тоже прокомментировал свой видеоролик. Он заявил, что своего бы двухмесячного ребенка никогда в сугроб не бросил, а на видео была просто кукла.

Фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте