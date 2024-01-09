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Новости 9:49

В тяжелом состоянии госпитализирован поэт Лев Рубинштейн

фото ЗакС политика В тяжелом состоянии госпитализирован поэт Лев Рубинштейн

Дорожно-транспортное происшествие на территории Москвы привело к госпитализации поэта и публициста Льва Рубинштейна. Об этом сообщил на своей странице в соцсети его друг и коллега Игорь Иртеньев.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского 76-летнего деятеля культуры доставили в тяжелом состоянии. Ему потребовалась операция.

Правозащитник Александр Черкасов в своем аккаунте уточнил, что у попавшего под автомобиль поэта-концептуалиста диагностировали черепно-мозговую травму.

Рубинштейн, помимо написания стихов, известен общественной деятельностью: он неоднократно посещал митинги, громкие судебные заседания и подписывал письма в поддержку заключенных.

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)


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