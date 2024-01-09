Из-за отключения отопления задержали замглавы подмосковного Подольска

Отключения тепла в Подмосковье обернулись вторым уголовным делом и задержаниями заместителя главы Подольска, а также начальника котельной и генерального директора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Как сообщило управление СК по региону, дела расследуются по статьям о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

За ЖКХ, согласно сайту администрации городского округа Подольск, отвечает Роман Рязанцев. По версии следствия, чиновник знал о неудовлетворительном состоянии котельной, обслуживающей дома, и тем не менее утвердил ее эксплуатацию на весь зимний сезон. Замглавы города пока имеет статус подозреваемого.

Отключение почти двух сотен многоэтажек случилось в разгар новогодних праздников в Климовске, который входит в состав Подольска. Аварийная ситуация сложилась в период сильных морозов. Проблему довели до сведения президента.

Фото: ЗАКС.Ру