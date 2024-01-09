Российские консульства в странах ЕС могут не открыться для голосования в марте

Находящиеся в так называемых недружественных странах россияне могут не получить возможности проголосовать на предстоящих президентских выборах через консульства. Об этом со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов пишут "Ведомости".
Обсуждаемая мера продиктована заботой о безопасности избирателей на участках при диппредставительствах, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ожидается, что схема голосования за границей прояснится до конца месяца.
"Пока охват [стран для] голосования за рубежом не определен", - рассказал член Центризбиркома Павел Андреев.
Решение о создании заграничных участков принимают именно консульства, тогда как ЦИК выступает в роли соорганизатора. На предыдущих президентских выборах за рубежом проголосовало 444 тысячи россиян.
На сегодняшний день в списке недружественных государств числятся 49 стран. До начала военной спецоперации их было всего две.