ЦИК зарегистрировала Харитонова как кандидата в президенты России

Центральная избирательная комиссия 9 января зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ. Решение принято на заседании, трансляция которого шла на сайте ЦИК.

Член Центризбиркома Людмила Маркина рассказала, что Харитонов подал документ 3 января. Все бумаги корректны и причин для отказа в регистрации нет, добавила член ЦИК.

Харитонов поблагодарил КПРФ и коллег-депутатов. Он выразил надежду, что избирательная кампания пройдет так, что послужит консолидации общества.

Напомним, до этого Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Выборы президента назначены на 17 марта, но проходить они будут три дня - с 15 марта.

София Саттарова / Скриншот трансляции ЦИК