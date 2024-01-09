ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:05

ЦИК зарегистрировала Харитонова как кандидата в президенты России

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировала Харитонова как кандидата в президенты России

Центральная избирательная комиссия 9 января зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ. Решение принято на заседании, трансляция которого шла на сайте ЦИК.

Член Центризбиркома Людмила Маркина рассказала, что Харитонов подал документ 3 января. Все бумаги корректны и причин для отказа в регистрации нет, добавила член ЦИК.

Харитонов поблагодарил КПРФ и коллег-депутатов. Он выразил надежду, что избирательная кампания пройдет так, что послужит консолидации общества. 

Напомним, до этого Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Выборы президента назначены на 17 марта, но проходить они будут три дня - с 15 марта. 

София Саттарова / Скриншот трансляции ЦИК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама