Реклама банка "Открытие" в Петербурге не понравилась антимонопольщикам

У петербургского управления Федеральной антимонопольной службы возникли претензии к рекламе банка "Открытие". Кредитная организация получила официальное предупреждение, о чем 9 января сообщает ведомство.

В трех маркетинговых текстах усмотрели признаки введения клиентов в заблуждение. Реклама касается 5-процентного кэшбэка, который с картой Opencard гарантируется каждому держателю. Чиновники обратили внимание, что в анонсе акции не указаны дополнительные условия: например, двухмесячный срок ее действия и не входящие в нее типы покупок.

Если требования, изложенные в предупреждении УФАС, выполнят до 29 января, банк не станут привлекать к административной ответственности.

фото: Банк «Открытие» / Telegram