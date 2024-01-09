На торгах продадут типографию на улице Правды в Петербурге

Росимущество назначило торги по продаже госпакета акций АО "Типография №12 им. М.И. Лоханкова", об этом 9 января пишет "Деловой Петербург".

Торги пройдут в начале февраля. Начальная цена лота – 405,67 млн рублей.

Основной актив компании – имущественный комплекс на улице Правды рядом со станцией метро "Звенигородская". В комплекс входят два участка общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров и здания площадью 10 тысяч "квадратов".

Также уточняется, что здания признаны региональным объектом культурного значения. Они были построены в конце XIX века для Синодальной типографии. Сейчас типография все еще работает, в штате сотрудников числятся 20 человек.

Фото: ЗАКС.Ру