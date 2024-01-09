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Новости 11:56

Старшина из Ленобласти погиб в зоне СВО

фото ЗакС политика Старшина из Ленобласти погиб в зоне СВО

В зоне проведения военной спецоперации погиб житель поселка Назия Сергей Лазарев. 38-летний военнослужащий имел звание старшины второй статьи, о чем сообщила администрация Кировского района Ленобласти.

Дату смерти чиновники не уточняют, отмечая, что гибель была героической.

"Сергей Николаевич с честью выполнял свой воинский долг, человек чести и достоинства", - говорится в соболезнованиях администрации, адресованных родным и близким военного.

Ушедший из жизни участник спецоперации был уроженцем Сертолово.

Фото: ЗАКС.Ру


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