Старшина из Ленобласти погиб в зоне СВО

В зоне проведения военной спецоперации погиб житель поселка Назия Сергей Лазарев. 38-летний военнослужащий имел звание старшины второй статьи, о чем сообщила администрация Кировского района Ленобласти.

Дату смерти чиновники не уточняют, отмечая, что гибель была героической.

"Сергей Николаевич с честью выполнял свой воинский долг, человек чести и достоинства", - говорится в соболезнованиях администрации, адресованных родным и близким военного.

Ушедший из жизни участник спецоперации был уроженцем Сертолово.

Фото: ЗАКС.Ру