Финляндия собирается не открывать КПП на границе с Россией 15 января

Финляндия не хочет открывать границу с Россией после даты истечения решения о закрытии, об этом 9 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

Решение о временном закрытии границы истекает 15 января, однако нового решения так и не было. По информации финских СМИ, проезд вряд ли откроют.

Уточняется, что скорее всего решение продлят, но не на неопредленный срок. Для решения будут учитываться данные разведки и реальная ситуация на границе. Решение должны будут принять не позднее, чем за сутки, иначе КПП придется все-таки открыть 15 января. Также, возможно, откроют один пункт на восточной границе.

Кроме этого, финские власти обдумывают поправки в действующее законодательство, согласно которым через КПП будут пускать только граждан России и Финляндии.

Фото: unsplash.com