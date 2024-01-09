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Новости 13:20

В Смольном удовлетворены качеством уборки людных мест на каникулах

фото ЗакС политика В Смольном удовлетворены качеством уборки людных мест на каникулах

Петербургское правительство подвело итоги зимней уборки за период новогодних каникул, на которые пришлись аномальные морозы. По оценке Государственной административно-технической инспекции, специалисты очищали общественные места качественно.

Инспекторы проверили более 260 мест, популярных у пешеходов, а также железнодорожные вокзалы и десятки мест проведения аварийных работ. Утверждается, что все осмотренные объекты вовремя очищались от снега и наледи и обрабатывались антигололедными материалами.

Отметим, что в течение восьми морозных дней января сильных и продолжительных снегопадов в городе не наблюдалось.

Фото: ЗАКС.Ру


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