В Смольном удовлетворены качеством уборки людных мест на каникулах

Петербургское правительство подвело итоги зимней уборки за период новогодних каникул, на которые пришлись аномальные морозы. По оценке Государственной административно-технической инспекции, специалисты очищали общественные места качественно.

Инспекторы проверили более 260 мест, популярных у пешеходов, а также железнодорожные вокзалы и десятки мест проведения аварийных работ. Утверждается, что все осмотренные объекты вовремя очищались от снега и наледи и обрабатывались антигололедными материалами.

Отметим, что в течение восьми морозных дней января сильных и продолжительных снегопадов в городе не наблюдалось.

Фото: ЗАКС.Ру