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Новости 13:45

Прокуратура Петербурга защитила права упавшего на Индустриальном проспекте пенсионера

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга защитила права упавшего на Индустриальном проспекте пенсионера

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по факту падения в 2019 году 71-летнего пенсионера на гололеде, об этом 9 января сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что у дома на Индустриальном проспекте упал мужчина и получил травмы средней степени тяжести. На месте падения не была произведена уборка от льда и снега.

После проверки прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании в пользу петербуржца компенсации морального вреда.

Исковые требования районного прокурора были удовлетворены, а в пользу мужчины взыскано 320 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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