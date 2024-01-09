Травмировавшаяся в метро петербурженка отсудила более 30 тысяч рублей

Ленинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск местной жительницы к руководству метрополитена, поданный из-за полученной травмы в переходе со "Звенигородской" на "Пушкинскую". С ответчика взыскали 30 тысяч рублей моральной компенсации, почти полторы тысячи рублей компенсации расходов на лекарства и судебные издержки, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Заявительница пожаловалась на недостаточную длину поручня в переходе, из-за чего она упала с лестницы и была госпитализирована. Женщина настаивала на присуждении ей зарплаты за пять дней вынужденного отпуска, взятого за свой счет на период нахождения в больнице. Однако в этом пункте суд с ней не согласился, решив, что истец могла взять больничный.

Со своей стороны, представители метрополитена против удовлетворения иска возражали, но веских аргументов в свою пользу на заседании привести не смогли.

Фото: ЗАКС.Ру