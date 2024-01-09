Петербургская полиция высоко оценила свою работу на праздниках

Петербургское управление МВД подвело итоги своей работы на новогодних каникулах, в целом оценив ее как выполненную на высоком уровне. Мероприятий различного масштаба в городе за это время насчитали около пяти сотен. На них граждан охраняли чуть менее четырех тысяч полицейских.

Пресс-служба главка отметила, что ни на одном из праздников не было допущено грубых нарушений общественного порядка. В качестве главного успеха для себя ведомство определило отсутствие смертельных ДТП более чем за неделю. При этом было своевременно остановлено свыше 220 нетрезвых автомобилистов.

Наконец, в течение каникул силовики пресекли незаконную торговлю спиртным по более чем сорока адресам.

фото: ГУ МВД по Петербургу (скриншот видео)