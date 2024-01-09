Из-за "запрещенки" крупно оштрафовали канадскую онлайн-библиотеку

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 800 тысяч рублей канадскому электронному сервису Wattpad, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд счел, что владеющая сервисом компания Wattpad Corp. нарушила законодательство о запрещенной в РФ информации. Протокол на нее составили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации или интернет-страницы, доступ к которым подлежит ограничению). Из-за какого именно контента активизировались российские органы власти, не уточняется.

Wattpad, основанный в 2006 году, представляет собой виртуальную библиотеку и сообщество для авторов и читателей.

Фото: ЗАКС.Ру