Росстат спрогнозировал продолжительность жизни в России к 2045 году

Ожидается, что к 2045 году продолжительность жизни в России составит 84,5 года, об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на демографический прогноз Росстата до 2046 года.

Уточняется, что для женской части населения этот показатель будет значительно выше.

Кроме этого, Росстат представил три варианта прогноза: низкий, средний и высокий, он же оптимистичный. При негативном сценарии средняя продолжительность жизни составит чуть больше 77 лет, при среднем - 79,9 года, а при оптимистичном - 84,5 года.

Также Росстат сделал прогноз по поводу численности населения России. При негативном сценарии население сократится на 15,4 млн человек, а при оптимистичном, наоборот, увеличится на 4,59 млн человек.

В Росстате уточнили, что такие прогнозы сделаны без учета жителей новых регионов РФ.

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