На капремонт "Удельной" потратят почти 2 млрд рублей

Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который сделает капитальный ремонт станции метро "Удельная" за 1,9 млрд рублей, об этом 10 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Основной подряд за 1,863 млрд рублей отведён общему капремонту, остальное пойдет на облицовочные щиты. Заявки на участие будут приниматься до 19 января. Итоги закупок подведут 25 января.

Уточняется, для работ станцию закроют для пассажиров. Завершить работы планируется 25 февраля 2025 года.

На данный момент неизвестно, когда станцию закроют. Это будет зависеть от результатов конкурса. Ремонт хотят начать в феврале-марте 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру