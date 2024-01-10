Петербург готовится к открытию двух новых городских экоцентров

В Петербурге скоро откроются два городских экоцентра, которые займутся образованием в сфере экологии и сбором вторичных материалов, об этом 10 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по природопользованию города.

Запрос на подобные инициативы среди жителей существует, но таких центров в городе мало, и они функционируют без поддержки властей.

Комитет по природопользованию Смольного планирует запустить как минимум два центра, где будет осуществляться образование в области экологии и производиться сбор вторичных ресурсов.

Экоцентры будут расположены в Фрунзенском и Невском районах на участках с высоким уровнем проходимости. Точные местоположения пока не определены.

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