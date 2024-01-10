В Москве суд оштрафовал Моргенштерна* и Гудкова** за нарушения иноагентского законодательства

Савеловский районный суд Москвы 10 января оштрафовал пятерых признанных иноагентами граждан за неуказание ими своего статуса в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Сумма взыскания во всех случаях оказалась максимальной из возможных, следует из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Штрафы назначены певцу Моргенштерну*, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову**, журналисту Сергею Лойко***, бывшему игроку клуба "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову**** и общественной деятельнице Алене Поповой*****.

Сумма назначенных каждому штрафов составила 50 тысяч рублей. Это максимальное значение, предусмотренное законодательством за вмененное им правонарушение.

О том, какие именно публикации послужили причинами для составления протоколов, в пресс-службе судов ничего не сообщили.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Дмитрия Гудкова в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Сергея Лойко в реестр иностранных агентов

****Минюст внес Ровшана Аскерова в реестр иностранных агентов

*****Минюст внес Алену Попову в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру