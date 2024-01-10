В Петербурге с 10 января объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, об этом 10 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 10 января с 21:00 до 09:00 11 января. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается сильный ветер, преимущественно в прибрежных районах. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру