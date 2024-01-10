Парковое хозяйство заплатит петербуржцу за падение дерева на автомобиль

Садово-парковое хозяйство "Фрунзенское" должно будет заплатить автовладельцу свыше 400 тысяч рублей из-за падения на машину части ствола дерева, постановил Куйбышевский суд Петербурга. Инцидент с автомобилем произошел еще в октябре позапрошлого года.

Помимо паркового хозяйства, ответчиком по делу выступал городской комитет по благоустройству. Истец Константин Бабарыков указал, что владеет автомобилем Renault. В начале октября 2022 года он припарковал машину у дома № 62 по набережной Обводного канала. Про его словам, около 15:10 он обнаружил, что машина повреждена из-за падения на него части ствола дерева. Стоимость восстановительного ремонта составила 399 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ответчики против исковых требований возражали. Суд установил, что территория, где Бабарыков оставил автомобиль, находилась в зоне ответственности "Фрунзенского". Представители хозяйства, в свою очередь, ссылались на обстоятельства непреодолимой силы в виде ветра до 17 м/с, указанного в прогнозе "Северо-Западного УГМС" на день происшествия.

"Данный довод не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку скорость ветра 03.10.2022, хоть и создавала неблагоприятное гидрометеорологическое явление "сильный ветер", однако, не достигала такой величины, которая свидетельствовала бы о чрезвычайной ситуации", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд взыскал с "Фрунзенского" компенсацию ущерба в размере 399 тысяч рублей, а также убытки в размере 10 тысяч рублей и 7,8 тысячи рублей судебных расходов.

Фото: ЗАКС.Ру