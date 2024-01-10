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Новости 14:17

Путин высказался отрицательно по поводу зарубежных мультфильмов

фото ЗакС политика Путин высказался отрицательно по поводу зарубежных мультфильмов

Президент России Владимир Путин рассказал, что он думает по поводу зарубежных мультфильмов, об этом 10 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова президента в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.

Путин отрицательно отозвался о зарубежной мультпликации. По его словам, после их просмотра у него "башка отваливается".

Также он добавил, что отечественные мультфильмы нравятся ему намного больше. По его мнению, в России они совсем другого качества.

Напомним, что 44-летний американский боксер Кевин Джонсон получил гражданство России. Соответствующий указ подписан президент страны Владимир Путин. Спортсмен возьмет отчество Владимирович.

Фото: kremlin.ru


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