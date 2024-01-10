В Ленобласти озаботились формированием системы укрытий

Вопрос формирования системы укрытий в районах Ленинградской области обсуждался 10 января на совещании под председательством главы региона Александра Дрозденко, сообщили в пресс-службе правительства региона. Среди прочего, губернатор заявил о том, что строящиеся здания должны снабжаться помещениями для обеспечения безопасности жильцов.

"Сегодня мы видим, как важно, чтобы все объекты — защитные сооружения, убежища находились в состоянии готовности, в том числе, на территориях массовой застройки. Все вопросы приемки сооружений, оформления прав собственности на них должны быть решены", — заявил на совещании Дрозденко.

По мнению чиновника, каждый житель региона должен знать о расположении ближайших укрытий и иметь возможность воспользоваться ими в случае необходимости. Координацию работы по обеспечению готовности укрытий в области возложили на вице-губернатора — главу комитета правопорядка и безопасности Михаила Ильина.

Как уточнил Telegram-канал "Админка Ленобласти", в 2024 году планируется обследовать помещения и определить необходимые для проведения работы. В целом же средства на ремонт и оборудование укрытий будут выделять в течение трех лет, в том числе из регионального бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру