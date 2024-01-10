В Петербурге увеличились штрафы за безбилетный проезд в электричках

Сумма штрафа за безбилетный проезд в электричках увеличилась на территории Петербурга и Ленобласти, рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Изменение действует в пригородных поездах с первого дня наступившего года.

Величина взыскания на территории Петербурга в обычной электричке составляет теперь 1 125 рублей, на территории Ленобласти — 1 515 рублей. При поездке в "Ласточке" с безбилетника потребуют 1 340 рублей в Петербурге и 1 790 рублей в области.

В компании объяснили увеличение штрафов "изменением на 2024 год субъектами Российской Федерации тарифа на проезд в пригородных поездах".

Деньги взимаются с пассажиров, севших в поезд на станции с кассами, но не купивших билет. При выявлении не оплатившего проезд гражданина сотрудник компании составляет акт в двух экземплярах, после чего пассажир должен покинуть электричку на ближайшей станции.

Фото: ЗАКС.Ру