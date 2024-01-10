Мишустин заявил о необходимости переформатировать работу крупнейших вузов

Основные направления работы крупнейших российских вузов должны подвергнуться корректировке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию высшей школы. По его мнению, это позволит университетам полноценно отвечать на стоящие перед страной вызовы.

"Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

В частности, глава кабмина указал на необходимость корректировки принципов организации образовательных программ и научных разработок. Также, по его мнению, изменений заслуживает существующая кадровая политика в части набора преподавателей.

Мишустин отметил, что крупные вузы становятся экспериментальными площадками для тех мер, которые в дальнейшем внедряются в российских регионах.

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