Против журналистки Фоминой возбудили дело о фейках про армию

Военные следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы онлайн-издания "Важные истории"* Екатерины Фоминой, передает 10 января ТАСС со ссылкой на текст соответствующего постановления. Журналистку заподозрили в распространении фейков о российской армии группой лиц из корыстных побуждений (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Возбудить уголовное дело <...> в отношении Фоминой Екатерины Георгиевны", — говорится в тексте документа.

По версии следствия, Фомина в июле 2022 года записала интервью с одним из военнослужащих, участвующих в СВО. При этом утверждается, что она добилась записи, будто бы упирая на некие компрометирующие собеседника материалы. В дальнейшем материал был опубликован на портале YouTube. Полученные от военного сведения следователи расценили как заведомо недостоверные.

*Минюст внес "Важные истории" (Istories fonds) в единый реестр иноагентов и в список организаций, чья деятельность признана нежелательной в России

Фото: ЗАКС.Ру