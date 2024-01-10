Останина выступила против выхода игры "Симулятор Чушпана"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против выпуска в свет игры "Симулятор Чушпана", передает 10 января РИА "Новости". Парламентарий направила обращение с соответствующей просьбой главе Роскомнадзора Андрею Липову.

"Прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, не допустить выхода в российское интернет-пространство интернет-игры "Симулятор Чушпана"", — цитирует информагентство просьбу Останиной.

По мнению парламентария, подобная видеоигра способствовала бы формированию среди детей позитивного отношения к тюремной субкультуре*, пропаганда которой запрещена в России.

Ранее в сервисе Steam появился анонс видеоигры "Симулятор Чушпана". Релиз назначен на январь 2024 года. Само слово "чушпан" имеет негативную окраску, оно обрело некоторую популярность после выхода в свет российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

*АУЕ признана Верховным судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Фото: duma.gov.ru