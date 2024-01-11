Двоих участковых заподозрили в причастности к каналу нелегальной миграции

Петербургские полицейские 11 января проводят обыски у подозреваемых по новому делу об организации незаконной миграции, о чем сообщает региональный главк МВД.

Согласно официальной версии, более трех лет фигуранты обеспечивали прибывающих в город и Ленобласть иностранцев фальшивыми документами и таким образом "легализовывали" их. Услугой воспользовались более трех тысяч мигрантов.

Среди фигурантов дела обращают на себя внимание двое участковых из УМВД по Кировскому району Петербурга. Они, по версии следствия, способствовали оформлению на мигрантов, у которых истек срок законного нахождения в стране, несуществующих административных протоколов. Таким образом иностранцы смогли избежать процедуры выдворения.

В ближайшее время СК решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру