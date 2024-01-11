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Новости 11:25

Петербургское издание оштрафовали из-за отсутствия метки иноагента у Земфиры*

фото ЗакС политика Петербургское издание оштрафовали из-за отсутствия метки иноагента у Земфиры*

Василеостровский районный суд Петербурга назначил штраф в размере четырех тысяч рублей главному редактору "Психологической газеты" Анне Губановой. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, нарушение должностного лица состояло в злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). 

В августовском материале, посвященном пациенту с шизофренией, говорилось о его пристрастиях, в том числе музыкальных. Среди любимых артистов и исполнителей была упомянута Земфира*, которую сотрудники газеты забыли пометить как иностранного агента.

В своей речи на судебном заседании Губанова высказалась о правонарушении как о досадном недоразумении.

*Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру


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