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Новости 12:17

До марта ограничат движение по Матисову острову

фото ЗакС политика До марта ограничат движение по Матисову острову

В Петербурге до конца недели вступят в силу новые ограничения дорожного движения, анонсированные Государственной административно-технической инспекцией.

Наиболее протяженный участок пути будет закрыт в западной части Адмиралтейского острова: на Матисовом острове невозможно будет проехать по набережной реки Пряжки. Вместо этого автомобилистам предлагают пользоваться примыкающим к набережной Матисовым переулком и улицей Александра Блока. Движение будет перекрыто до 2 марта.

На севере города из-за прокладки инженерных коммуникаций до 18 марта ограничат проезд транспорта по Выборгскому шоссе. Речь идет о трехсотметровом отрезке магистрали до и после пересечения с проспектом Просвещения.

Наконец, до самого конца марта из-за монтажа теплосетей будет затруднено движение по улице Помяловского, соединяющей Малоохтинский и Новочеркасский проспекты.

Фото: ЗАКС.Ру


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