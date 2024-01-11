Шишкина обратилась к Полякову из-за жалоб пешеходов на Бокситогорской улице

Глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина обратила внимание на жалобы обитателей жилого комплекса в Красногвардейском районе, о чем сама рассказала 11 января в своем Telegram-канале. По ее словам, с 2020 года горожане добиваются обустройства пешеходной зоны на Бокситогорской улице.

"В 2020 году застройщик сдал в эксплуатацию огромный жилой комплекс, где теперь проживает около 3000 человек. С тех пор его жильцы ведут борьбу за право на безопасное передвижение по Бокситогорской улице", — рассказала Шишкина. Она уточнила, что за это время петербуржцы добились исполнения ряда своих требований, но не всех.

В частности, до сих пор на улице не обустроена пешеходная зона, в связи с чем путь от жилого комплекса до остановок на Ириновском проспекте и расположенных там социальных объектов людям приходится преодолевать непосредственно по проезжей части. Общественный транспорт здесь не ходит, при этом длина участка составляет около одного километра. Кроме того, нарекания горожан вызывают отсутствие на этой части Бокситогорской улицы освещения и плохое качество асфальтобетонного покрытия.

Жалобы жильцов городским и муниципальным властям ни к чему не привели. Средства на обустройство тротуара не заложены в городской бюджет на ближайшие два года, рассказала Шишкина.

Депутат обратилась к вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой "изыскать возможность оперативного решения вопроса". Также она пообещала настаивать на выделении необходимых средств при весенней корректировке городского бюджета.

Фото: сайт Марины Шишкиной