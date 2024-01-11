В Петербурге задержали подозреваемого в хищении иконы и драгоценностей из храма

Петербургские полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении иконы в серебряном окладе. Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, предполагаемого злоумышленника остановили в одном из торговых центров на севере города накануне.

Мужчине сорок лет, он имеет судимость. На допросе он привел силовиков в тому месту, куда он выбросил церковную ценность.

Преступление было совершено во вторник в храме на улице Софьи Ковалевской. По всей видимости, речь идет о Тихвинской церкви. Помимо иконы, украдены были пожертвования прихожан, украшавшие ее. Именно эти золотые изделия и интересовали фигуранта.

Фото: ЗАКС.Ру