ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:17

На сеть пивных Розенбаума подали в суд

фото ЗакС политика На сеть пивных Розенбаума подали в суд

В Арбитражный суд Петербурга поступил новый иск, поданный к сети пивных "Толстый фраер", которой владеет певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум. На карточки дел обратил внимание медиапроект SHOT.

"Невский экологический оператор" хочет отсудить у ответчика долги по коммунальным услугам. Речь на этот раз идет о длительной неуплате средств за вывоз мусора. Сумма претензий составила 84 тысяч рублей.

По первому иску, поданному в связи с неоплаченной электроэнергией, накопилось 385 тысяч рублей долга. Непогашенная задолженность тянется уже почти два года.

В прошлом году "Толстый фраер" отметил свое двадцатилетие. В городе имеется шесть заведений под этой вывеской.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама