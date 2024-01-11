На сеть пивных Розенбаума подали в суд

В Арбитражный суд Петербурга поступил новый иск, поданный к сети пивных "Толстый фраер", которой владеет певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум. На карточки дел обратил внимание медиапроект SHOT.

"Невский экологический оператор" хочет отсудить у ответчика долги по коммунальным услугам. Речь на этот раз идет о длительной неуплате средств за вывоз мусора. Сумма претензий составила 84 тысяч рублей.

По первому иску, поданному в связи с неоплаченной электроэнергией, накопилось 385 тысяч рублей долга. Непогашенная задолженность тянется уже почти два года.

В прошлом году "Толстый фраер" отметил свое двадцатилетие. В городе имеется шесть заведений под этой вывеской.

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