Дефицит бюджета по итогам года превысил утвержденный уровень, следует из предварительных оценок Минфина

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года может превысить утвержденные законом показатели, следует из опубликованных Министерством финансов предварительных оценок. При этом его доля от объема ВВП может оказаться меньше заявленной изначально.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7 % выше объема поступления доходов за 2022 год. <...> Объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 миллиарда рублей, превысив показатели предыдущего года на 4,0 %", — говорится в опубликованном Минфином сообщении.

Дефицит бюджета, исходя из представленных данных, может составить по итогам года 3 241 миллиарда рублей, что соответствует 1,9 % ВВП. Между тем, в законе "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" был заложен дефицит на уровне 2 925 миллиардов рублей, или же 2 % ВВП.

Нефтегазовые доходы по итогам года могут составить 8 822 миллиарда рублей, что на 23,9 % меньше результатов 2022 года. В то же время, согласно предварительным оценкам, в России на 25 % увеличились ненефтегазовые доходы, составив 20 301 миллиарда рублей. В структуре последних поступления от НДС могут составить 11 614 миллиардов, а от налога на прибыль — 1 919 миллиардов рублей.

В Минфине уточнили, что доходы были представлены с учетом поступивших на единый налоговый счет платежей, отнесенных к соответствующим доходам бюджета по состоянию на 1 января 2024 года.

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