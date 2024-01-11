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Новости 15:33

В Петербурге утвердили инициированный ФСБ запрет на въезд мигранту

фото ЗакС политика В Петербурге утвердили инициированный ФСБ запрет на въезд мигранту

Ленинский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу гражданина Таджикистана Азиза Джураева, который протестовал против назначенного ему полицией запрета на въезд в Россию. Джураев был уверен в незаконности выводов, сделанных на его счет МВД и ФСБ, передает объединенная пресс-служба городских судов. Он также расценил решение госорганов как вмешательство в семейную жизнь.

В январе 2022 года мигранту предоставили разрешение на временное проживание в стране с учетом того, что он женился на россиянке. Однако уже спустя два месяца документ был аннулирован по инициативе регионального управления ФСБ.

Органы внутренних дел поддержали заключение ведомства и запретили Джураеву въезд до 2032 года. У правоохранителей появились сведения о его поддержке, в том числе материальной, террористической и экстремистской деятельности.

Фото: ЗАКС.Ру


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