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Новости 17:55

В Петербурге антимонопольщики завели дело на микрокредитную организацию

фото ЗакС политика В Петербурге антимонопольщики завели дело на микрокредитную организацию

Петербургское управление ФАС согласилось с доводами Центробанка, усмотревшего признаки нарушения закона о защите конкуренции в деятельности микрокредитной организации "Госзайм". В итоге в отношении компании возбудили административное дело.

Претензии чиновников связаны с названием, под которым выступает компания. Оно встречается в двух видах: "Гостевой займ" и "Госзайм". Во втором случае, как полагают в ведомстве, потенциальный клиент может подумать о государственном происхождении фирмы и тем самым оказаться введенным в заблуждение. Ложная ассоциация с государственными интересами, по мнению антимонопольщиков, способна дать участнику рынка преимущество на рынке.

Примечательно, что за последний год это уже второе дело, возбужденное сотрудниками ФАС в отношении "Госзайма". Поводом для первого производства стало использование товарного знака конкурента.

Фото: ЗАКС.Ру


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