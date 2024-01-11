Милонов поддержал исключение книг Прилепина и Маканина из школьной программы

Произведениям Захара Прилепина не место в школьной программе, полагает избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, писатель транслирует в том числе идеи, характерные для левой части политического спектра, что не нравится парламентарию.

"Не надо считать, что я назвал Прилепина леваком, но у него есть много левых мыслей, левых идей, особенно раньше их было много. Мне они не нравятся. Я понимаю, что это все эпоха, так сказать, Суркова, но мне [это] не подходит", — заявил Милонов в беседе с RTVI.

Речь в беседе с изданием шла о романе Прилепина "Санькя", а также книгах Владимира Маканина "Кавказский пленный" и Исаака Бабеля "Прищепа". Ранее против наличия этих книг в школьной программе выступил священник Павел Островский, которого поддержал сенатор Андрей Клишас.

Фото: ЗАКС.Ру