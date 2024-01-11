Жилинспекция заявила о необходимости усилить работу по уборке придомовых территорий

В связи с ожидаемым изменением погодных условий управляющие организации должны усилить работу по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий, заявили 11 января в жилищной инспекции Петербурга. Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в Петербурге в ночь на пятницу ожидается -14 градусов, днем температура окажется на два градуса теплее.

В жилинспекции отметили, что в первую очередь организации должны озаботиться очисткой кровель домов, а также подходов к домам и контейнерным площадкам и проездов, входящих в состав общего имущества жильцов. Очистку крыш следует проводить регулярно, при этом соблюдая правила предосторожности для обеспечения безопасности прохожих и сохранности всех видом имущества, включая объекты благоустройства.

Кроме того, территорию близ домов следует обрабатывать противогололедными материалами, чтобы пешеходы не скользили на льду, отметили в организации.

"При понижении температуры наружного воздуха до критических значений незамедлительно проводить внеплановые осмотры лестничных клеток на предмет укрепленности жилищного фонда, закрытия окон и дверей на всех этажах", — заявила глава инспекции Ольга Акацевич. Она отметила, что при проведении осмотров следует в том числе напоминать жильцам о существующем запрете курения в местах общего пользования.

Управляющим организациям пригрозили административной ответственностью за нарушения жилищного законодательства в связи с зимней уборкой.

Фото: ЗАКС.Ру