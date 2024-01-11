Скончалась бывший депутат МО №21 Татьяна Пилюгина

В возрасте 76 лет ушла из жизни Татьяна Пилюгина, депутат МО "№21" трех созывов, сообщила глава муниципального Валентина Костина на свой странице "ВКонтакте" 11 января.

"В тяжелые 90-е годы, в начале нулевых мы были соучредителями общественной организации, организуя необходимую юридическую помощь жителям округа, поддерживая творческие начиная детей. Остались сборники детских стихов, осталась добрая память людей… Очень грустно, что Татьяны Анатольевны больше нет с нами. Выражаю искренние и глубокие соболезнования семье, сыну, коллегам. Пусть живет память о хорошем человеке – Татьяне Анатольевне Пилюгиной" - написала Костина.

Пилюгина была впервые избрана в совет МО №21 в 2004 году в качестве самовыдвиженца. В 2009 и 2014 годах она переизбиралась от "Единой России". Более 20 лет она занимала пост директора в школе №68.

Фото с личной страницы Валентины Костиной "ВКонтакте"