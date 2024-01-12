Путин призвал прокуроров активизировать борьбу с коррупцией и экстремизмом

Сотрудникам прокуратуры надлежит усилить борьбу с коррупцией, экстремизмом и нецелевым расходованием бюджетных средств, говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении президента Путина с Днем работника прокуратуры. Также в тексте содержится перечисление иных сфер, заслуживающих, по мнению главы государства, пристального внимания работников надзорного ведомства.

"Следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", — говорится в тексте поздравления.

Также Путин призвал прокуроров отслеживать случаи нарушения социальных и трудовых прав граждан, а также контролировать предоставление льгот и выплат участникам СВО и членам их семей. Помимо этого, он обратил внимание на необходимость следить за выполнением национальных проектов и гособоронзаказа, а заодно содействовать достижению целей спецоперации на Украине.

В свою очередь, генпрокурор Игорь Краснов в своем поздравлении сотрудников назвал возглавляемое им ведомство "надежным гарантом соблюдения законов" и выразил надежду на достижение положительных результатов в дальнейшем. "Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе", — транслирует обращение Краснова Telegram-канал ведомства.

День работника прокуратуры отмечается в России 12 января.

Фото: Kremlin.ru