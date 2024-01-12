Хинштейн объявил дипфейки "оружием в информационной войне" против России

В российском законодательстве следует закрепить такое понятие, как дипфейк, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, подобные технологии не только применяются мошенниками, но также используются в информационной войне против страны.

"Дипфейки являются оружием в информационной войне, которая ведется сейчас против нас", — высказал мнение Хинштейн в своем Telegram-канале. От приведения примеров в подтверждение этого постулата парламентарий воздержался.

Помимо этого, дипфейки используются злоумышленниками для обмана сограждан, отметил депутат. По его словам, мошенники генерируют лица людей на фотографиях и видеозаписях с целью похищения личных аккаунтов и средств с банковских счетов.

Реагировать на складывающуюся ситуацию следует сейчас, "пока проблема не вышла из-под контроля", заявил Хинштейн. Он пообещал, что тема дипфейков и искусственного интеллекта найдет свое отражение в готовящемся Цифровом кодексе.

Фото: ЗАКС.Ру