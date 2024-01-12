Беглов поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к ветеранам и сотрудникам прокуратуры, об этом 12 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города поздравил сотрудников прокуратуры с 302-летием, напомнив, что российская прокуратура была создана императором Петром Первым и стала одним из главных институтом власти.

Также Беглов отметил, что скоро в Петербурге отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сотрудники прокуратуры, которые в то время остались в городе, продолжали свою работу.

"Прокуратура была и остается партнером правительства Санкт-Петербурга в развитии города, выполнении социальных обязательств, укреплении общественного согласия, стабильности, формировании здорового нравственного климата и уважительного отношения к закону", – сказал Беглов.

В конце обращения, губернатор пожелал сотрудникам прокуратуры здоровья, благополучия и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру