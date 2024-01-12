В Петербурге открыли 19-й экопункт для приема опасных отходов

В Выборгском районе Петербурга открыли дополнительный экопункт по поручению губернатора Александра Беглова, об этом 12 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Экопункт стал 19-м в городе, ранее их было в общей сложности 18 – в каждом районе по одному.

Экопункты принимают расширенный перечень опасных отходов – ртутные лампы, приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности и много другое.

"Несмотря на то, что их доля в общем объеме отходов незначительна, именно они способны нанести серьезный ущерб окружающей среде, загрязнить почву и воду. Петербург – один из первых городов России, который внедрил подобную практику", – сказал Беглов.

В 2023 году в Петербурге было собрано 345 тонн опасных отходов, что в два раза больше, чем было собрано в 2022 году. Также выросло количество петербуржцев до 100 тысяч человек, которые посетили экопункты.

На данный момент в Петербурге действуют 19 экопунктов, 530 экотерминалов и 2 экомобиля, которые курсируют по всем районам.

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