Горсуд оставил в колонии блогера Андрея Пыжа

Блогер Андрей Пыж продолжит отбывать в исправительной колонии назначенный ему срок, постановил Городской суд Петербурга. Как сообщили 12 января в объединенной пресс-службе судов города, гражданин пытался добиться смягчения назначенного ему наказания.

В октябре 2023 года Колпинский районный суд отказал блогеру в смягчении наказания. Сам Пыж был приговорен в 2021 году к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном сборе сведений, представляющих гостайну, и передаче их на Украину (п. д ч. 2 ст. 283.1 УК РФ).

В Горсуде Пыж заявил, что достиг исправления, признал вину в колонии, имеет положительные характеристики и участвует в жизни пенитенциарного учреждения. Он также рассказал о пожертвовании 10 тысяч рублей в детский дом и посетовал, что ему не рассказали о способах возмещения вреда государству и обществу. Пыж выразил готовность вновь перевести деньги, если ему подскажут, как и куда это можно сделать.

Осужденный просил заменить ему оставшийся срок заключения на принудительные работы. "Готов работать на благо Родины", — пересказали его слова в судебной пресс-службе.

Суд выслушал Пыжа и оставил назначенное ему наказание без изменений.

Пыж известен как автор YouTube-канала Urbanturizm, посвященного диггерству и прогулкам по заброшенным сооружениям. Гособвинение считало, что он незаконно добывал секретные сведения во время посещения таких объектов.

Фото: ЗАКС.Ру