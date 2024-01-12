РКН выявил 43 млн мобильных номеров без владельцев

Роскомнадзор (РКН) подвел итоги 2023 года и выявил 43 млн мобильных номеров, которые оформлены с нарушениями, об этом 12 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на результаты проверок РКН.

С сентября по декабрь 2023 года 600 тысячам номерам прекратили оказание услуг, так как их владельцы не были установлены. Оставшиеся 42 млн номеров обзавелись данными.

Отмечается, что главная причина подобного нарушения в том, что сим-карту до сих пор можно получить без предъявления паспортных данных. Юристы также напоминают, что оформление сим-карты с нарушениями может привести к штрафу от 300 тысяч рублей до 2 млн рублей.

Кроме этого, часто владельцами сим-карт, у которых нет данных о пользователе, оказываются мошенники.

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