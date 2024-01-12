Между Петербургом и Саранском возобновили прямые авиарейсы

Из Петербурга в Саранск авиакомпания "Азимут" возобновила прямые авиарейсы, об этом 11 января сообщили в пресс-службе аэропорта "Пулково".

Ранее из Петербурга в столицу Мордовии летали самолеты авиакомпании "Икар", однако в начале января 2024 года стало известно о том, что авиаперевозчик поменяется.

В общей сложности самолеты между Петербургом и Саранском будут летать два раза в неделю. Из Пулково в Саранск по четвергам и воскресеньям, а из Саранска по средам и воскресеньям. Полет между городами займет чуть больше двух часов.

Авиаперевозки будут осуществляться на отечественном самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Фото: ЗАКС.Ру